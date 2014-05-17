  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:15
102
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Анимационный сериал Castlevania: Nocturne от Netflix выйдет 28 сентября

0 0

Премьера шоу намечена на 28 сентября.

В социальных сетях появился трейлер анимационного сериала "Кастлвания: Ноктюрн" (Castlevania: Nocturne). Речь идет о спин-офф шоу "Кастлвания" (Castlevania). Официальный релиз проекта ожидается 28 сентября. Известно, что создатели снова сосредоточат свое внимание на жизни персонажей из семейства Бельмонтов, о которых говорилось в оригинальном шоу. Шоураннером выступил Кевин Кольде, а над сценарием работал Клайв Брэдли. Над производством сериала также работала студия  Powerhouse Animation. 

Вышел финальный трейлер "Черепашек-ниндзя: Мутантский разгром".

Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, анимация, сериал, спин-офф, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии