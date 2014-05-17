Анимационный сериал Castlevania: Nocturne от Netflix выйдет 28 сентября

Премьера шоу намечена на 28 сентября.

В социальных сетях появился трейлер анимационного сериала "Кастлвания: Ноктюрн" (Castlevania: Nocturne). Речь идет о спин-офф шоу "Кастлвания" (Castlevania). Официальный релиз проекта ожидается 28 сентября. Известно, что создатели снова сосредоточат свое внимание на жизни персонажей из семейства Бельмонтов, о которых говорилось в оригинальном шоу. Шоураннером выступил Кевин Кольде, а над сценарием работал Клайв Брэдли. Над производством сериала также работала студия Powerhouse Animation.

Вышел финальный трейлер "Черепашек-ниндзя: Мутантский разгром".

Фото и видео: YouTube / Netflix