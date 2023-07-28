Вышел финальный трейлер "Черепашек-ниндзя: Мутантский разгром"

Премьера шоу намечена на 2 августа.

Авторы мультфильма "Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром" поделились в социальных сетях финальным трейлером. В ролике можно увидеть всех основных персонажей истории, а также нескольких союзников и противников банды. Официальная премьера проекта Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem состоится уже 2 августа 2023 года. В сюжете авторы заново хотят познакомить зрителей с молодостью известных героев. Черепашам приходится раскрыть тайну своего существования для того, чтобы защитить город Нью-Йорк от грозящей ему опасности. На текущий момент в разработку уже запущены сиквел и 2D-мультсериал Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles на два сезона. События в этих шоу будут связывать две картины друг с другом. Известно, что ребут "Черепашек-ниндзя" использует 3D-анимацию с ручной прорисовкой, которая стала популярной после после мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 2018 года. Режиссером проекта выступил Джефф Роу, известный зрителям по сериалу "Гравити Фолз" и анимационной картине "Митчеллы против машин". Продюсером - стал актер и сценарист Сет Роген.

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Фото и видео: YouTube / Paramount Pictures