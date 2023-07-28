Jagged Alliance 3 получила демо в Steam и хвалебный трейлер

Игра уже доступна для скачивания в Steam.

Компания THQ Nordic и разработчики из студии из Haemimont Games представили в социальных сетях свежий трейлер уже доступной для пользователях компьютерной игры Jagged Alliance 3. Ролик собрал в себе восторженные отзывы со стороны иностранных журналистов. Дополнительно проект получил бесплатную демоверсию, доступную каждому пользователю онлан-стримингового сервиса Steam. В ней геймеры смогут исследовать стартовый регион остров Эрни. Кнопка на онлайн-странице для скачивания демо находится справа на странице игры. Создатели Jagged Alliance 3 вновь поблагодарили всех, кто играет в их работу и оценивает ее по достоинствам. Напомним, что игра вышла в свет в середине июля на персональных компьютерах.

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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic