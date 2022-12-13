На Reddit слили геймплейное видео мультиплеерной игры по франшизе Horizon

хакеры слили в сеть 12-минутный ролик.

В Интернет утекла ранняя версия мультиплеера для компьютерной игры Horizon. Пользователи Reddit продемонстрировали альфу-версию, в которой зрители могут увидеть стиль проекта, персонажей, интерфейс, окружение, локации, мир и роботизированную живность. В общей сложности хакеры слили в сеть 12-минутное видео. Авторы уточнили, что данный прототип создавался еще в 2020 году. Разработчики из Guerilla Games подтвердили работу над мультиплеерной Horizon в конце 2022 года, хотя слухи об игре уже давно ходят среди геймеров. В декабре прошлого года также появилось видео из слитой альфа-версии Horizon Forbidden West.

Вышел трейлер биографической драмы "Раневская" о жизни актрисы Фаины Раневской.

Фото и видео: Вконтакте / Игромания