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Вышел трейлер биографической драмы "Раневская" о жизни актрисы Фаины Раневской

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Релиз сериала запланирован на 8 февраля.

Вышел трейлер биографического драматического сериала "Раневская" о различных периодах жизни актрисы Фаины Раневской. Создатели проследили путь, который пришлось пройти героине на пути к славе и профессиональной карьере. Проект будет состоять из восьми серий. В актерском составе заявлены Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семён Стругачев.Официальная премьера российского сериала намечена на 8 февраля 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / kionru

Теги: биография, драма, кион, сериал, трейлер, фаина раневская
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура, Кино,

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