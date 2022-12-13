EA выложила саундтрек ремейка Dead Space на YouTube

Игра уже доступна для скачивания в стриминговых сервисах.

Издательство EA выложило полный саундтрек компьютерной игры-ремейка Dead Space на собственном YouTube-канале. Авторы разрешили слушать композиции к своему новому проекту без каких-либо ограничений. В общей сложности в плей-листе заявлено 17 позиций. Найти их можно не только на YouTube-платформе, но и других музыкальных онлайн-сервисах. Релиз самой игры состоялся в 19 часов вечера 27 января по московскому времени. Уже сейчас она показывает хорошие результаты по скачиванию в Steam. В пиковое время фиксировалось чуть больше, чем 25 тысяч человек, которые желали поиграть в ремейк. Игра доступна для пользователей персональных компьютеров не только в Steam, но также и в Epic Games Store и EA App. Дополнительно пройти ее можно на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Фото и видео: YouTube / Dead Space