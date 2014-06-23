В сентябре в Ленобласти появится парк Александра Невского

Сквер будет иметь форму креста. В центре возведут памятник князю, а в углах установят копии храмов, связанные с судьбой полководца.

К сентябрю этого года в Ленобласти откроют парк в честь Александра Невского. Он появится на месте, где в 13 веке молился великий князь перед битвой со шведами. Об этом сообщили на канале "78" сегодня, 6 июня.

На месте молитвы появится сквер в форме креста. В центре парка установят памятник полководцу, в углах зеленой зоны сделают копии церквей, которые связаны с судьбой великого русского князя и святого. Строительство объектов будет поэтапным.

Напомним, что в Ленобласти организуют турмаршрут "По местам Александра Невского". Экскурсионный лист включает в себя знаковые места из биографии полководца: Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, церковь Святого благоверного князя Александра Невского и музей-диораму "Невская битва 1240" в поселке Усть-Ижора, Благовещенский собор в Шлиссельбурге, Никольский мужской монастырь, Староладожскую крепость, Софийский собор в Великом Новгороде, Изборскую крепость и другие локации.

Ранее на Piter.tv эксперт рассказала о планах Ленинградского архива на уникальные документы, связанные с "мощами" Александра Невского.

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