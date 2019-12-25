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Эксперт рассказала о планах Ленинградского архива на уникальные документы, связанные с "мощами" Александра Невского
Сегодня, 9:42
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Эксперт рассказала о планах Ленинградского архива на уникальные документы, связанные с "мощами" Александра Невского

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В XX веке выяснилось, что в серебряной раке лежали обгорелые кости и посторонние предметы, которые воспроизводили форму человеческого тела.

Вместо мощей Александра Невского в гробу на протяжении более века лежала "кукла". Это обнаружили в 1917 году, когда Петроград оказался под угрозой нападения немцев во время Первой мировой войны. В 1922 году по факту ложных мощей возбудили уголовное дело, однако оно ни к чему не привело. С историческим документом работала директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлия Крипатова, рассказал "АиФ-Петербург".

Эксперт удивляется, что уголовное дело о вскрытии мощей Александра Невского попало в архив в Выборге. В документе говорилось о том, что церковники были осведомлены, что мощи не являются нетленными, но все же обманывали людей. По факту это были обгорелые кости. 

Сегодня дело относится к "особо ценным", но учитывая громкие имена участников процесса и свидетельства, имеющие большую историческую ценность, мы бы хотели перевести его в статус "уникального". Отмечу, что все документы дела прекрасно сохранились, включая записку XVII века, которую сейчас можно отнести к святыням, а тогда она выступала в качестве улики, призванной обличить духовенство.

рассказала Юлия Крипатова.

В год празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя архив планирует издать сборник документов из уголовного дела о вскрытии его мощей. Они будут сопровождаться комментариями экспертов. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр невский, ленинградский областной архив, мощи александра невского
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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