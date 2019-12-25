В Ленобласти организуют турмаршрут "По местам Александра Невского"

Путь пройдет через Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области. Именно в этих регионах жил и трудился великий русский князь.

Туристический маршрут "По местам Александра Невского" откроют в Ленобласти. Об этом сообщил председатель комитета по культуре и туризму региона Евгений Чайковский.

Путь пройдет через Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области. Именно в этих регионах жил и трудился великий русский князь Александр Невский.

Экскурсионный лист включает в себя знаковые места из биографии полководца: Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, церковь Святого благоверного князя Александра Невского и музей-диораму "Невская битва 1240" в поселке Усть-Ижора, Благовещенский собор в Шлиссельбурге, Никольский мужской монастырь, Староладожскую крепость, Софийский собор в Великом Новгороде, Изборскую крепость и другие локации.

Указ о праздновании в этом году 800-летия со дня рождения великого русского полководца (13 мая) Владимир Путин подписал еще в июне 2014 года.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге откроется новый веломаршрут.

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