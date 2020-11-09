В Петербурге откроется новый веломаршрут

Маршрут продлится от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко.

Во вторник, 30 марта, в городском центре управления парковками рассказали, что в этом году в Петербурге откроется еще один велосипедный маршрут под названием "Проспект Большевиков" и в начале он продлится улицы Коллонтай до улицы Дыбенко. Об этом сообщили "Невские новости".

Специальные дорожки и светофоры установят на участках по улице Коллонтай, Антонова-Овсеенко, Дыбенков, проспекту Большевиков до дома 33, далее по улице Тельмана, Народной и снова будет выходить на Дыбенко. Помимо этого обновят велосипедную разметку и дорожные знаки в началу сезона на веломаршруте по Приморскому шоссе.

Напомним, что на данный момент в Петербурге доступны 35 обустроенных велосипедных маршрутов, общей протяженностью в более 126 километров.

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