В саровском ядерном центре запустили первый модуль "царь-лазера"

Сергей Гаранин рассказал о выводе объекта в работу.

В ядерном центре города Сарова Нижегородской области запустили первый модуль "царь-лазера". Об этом в рамках видеоконференции сообщил заместитель главы по лазерным системам Всероссийского НИИ экспериментальной физики Сергей Гаранин. Эксперт объяснил, что объект самой мощной лазерной установки в мире выведен по управляемому инерциальному термоядерному синтезу ради исследований свойств вещества в экстремальных условиях (при сверхвысоком давлении или температуре).

Изготовлены и в настоящее время введены в эксплуатацию все системы, которые будут обеспечивать работу всех каналов лазерной установки, и запущен первый модуль - 8 каналов лазерной установки. С 2021 года с помощью этого модуля мы начнем производить исследования Сергей Гаранин, представитель ВНИИЭФ

Эксперт напомнил, что установка необходима для анализа процессов, происходящих в звездах, а также для возможного создания новых источников энергии. Лазерная установка (по данным открытых источников) используется для моделирования и проектирования новых видов ядерного оружия в РФ. На установке ученые отрабатывают процессы, происходящие в момент взрыва.

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Видео: YouTube / Научная Россия