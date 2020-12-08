Мурашко: РФ может занять лидирующие позиции в области ядерной медицины

Глава Минздрава выступил на совещании РАН.

Михаил Мурашко заявил о том, что Россия может занять лидирующие позиции в области ядерной медицины. Об этом глава Минздрава сообщил коллегам на собрании Российской академии наук, посвященному 75-летия развития отечественной атомной отрасли.

Сегодня в мире активно развивается сектор ядерной медицины, один из наиболее высокотехнологичных и наукоемких направлений, он позволяет поднять на новый уровень и диагностику, и лечение ряда заболеваний, прежде всего онкологических. Высокие научные компетенции должны позволить нам занять лидирующие позиции в этой области Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник отметил, что уже сегодня ядерная медицина может предложить гражданам страны современные методы диагностики и терапии. Для дальнейшего развития отрасли необходима скоординированная работа медицинского персонала, физиков, техников и химиков, а также мультидисциплинарный подход.

Мурашко предложил ограничить передвижение между регионами.

Видео: Youtube/Научная Россия