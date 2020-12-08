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Мурашко: РФ может занять лидирующие позиции в области ядерной медицины

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Глава Минздрава выступил на совещании РАН.

Михаил Мурашко заявил о том, что Россия может занять лидирующие позиции в области ядерной медицины. Об этом глава Минздрава сообщил коллегам на собрании Российской академии наук, посвященному 75-летия развития отечественной атомной отрасли.

Сегодня в мире активно развивается сектор ядерной медицины, один из наиболее высокотехнологичных и наукоемких направлений, он позволяет поднять на новый уровень и диагностику, и лечение ряда заболеваний, прежде всего онкологических. Высокие научные компетенции должны позволить нам занять лидирующие позиции в этой области

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник отметил, что уже сегодня ядерная медицина может предложить гражданам страны современные методы диагностики и терапии. Для дальнейшего развития отрасли необходима скоординированная работа медицинского персонала, физиков, техников и химиков, а также мультидисциплинарный подход.

Мурашко предложил ограничить передвижение между регионами.

Видео: Youtube/Научная Россия

Теги: минздрав, михаил мурашко, ран, ядерная медицина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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