Мурашко: РФ может занять лидирующие позиции в области ядерной медицины

Михаил Мурашко заявил о том, что Россия может занять лидирующие позиции в области ядерной медицины. Об этом глава Минздрава сообщил коллегам на собрании Российской академии наук, посвященному 75-летия развития отечественной атомной отрасли.
Сегодня в мире активно развивается сектор ядерной медицины, один из наиболее высокотехнологичных и наукоемких направлений, он позволяет поднять на новый уровень и диагностику, и лечение ряда заболеваний, прежде всего онкологических. Высокие научные компетенции должны позволить нам занять лидирующие позиции в этой области
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Чиновник отметил, что уже сегодня ядерная медицина может предложить гражданам страны современные методы диагностики и терапии. Для дальнейшего развития отрасли необходима скоординированная работа медицинского персонала, физиков, техников и химиков, а также мультидисциплинарный подход.
Мурашко предложил ограничить передвижение между регионами.
Видео: Youtube/Научная Россия
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