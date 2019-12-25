Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил ограничить передвижение между регионами для борьбы с пандемией коронавируса внутри страны. По его мнению, подобные ограничения стоит рассмотреть и внутри регионов.

Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Он отметил, что для исправления ситуации иногда требуется ограничить передвижение.

Позже помощник Мурашко Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан по территории страны.

Ранее Минздрав объяснил подорожание градусников и ряда лекарств.

Фото: Минздрав РФ