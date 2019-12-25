Минздрав объяснил подорожание градусников и ряда лекарств

Чиновники рассказали, почему в ноябре фиксирует рост цен на медикаменты и ртутные градусники.

Минздрав России объяснил подорожание градусников и ряда лекарств. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе профильного ведомства. Специалисты уточнили, что стоимость медицинских изделий и препаратов может увеличиваться из-за роста цен на импортное сырье и ввозимых готовых форм, а также с повышенном спросом из-за пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ. Производителям пришлось отказываться от изготовления дешевых термометров.

Наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году. Связано это с участием России в программе ВОЗ по отказу производства приборов, содержащих ртуть пресс-служба Минздрава России

Напомним, что ранее стало известно о том, что рост цен на медикаменты по РФ за месяц составил 1,09 процента. В ноябре 2020 года градусники подорожали на 7,6 процента по сравнению с сентябрем. Также зафиксирован рост цен на линекс (4,6 процента), бромгексин (на 3,4 процента), поливитамины с макро- и микроэлементами (на 2,6 процента), ацетилсалициловую кислоту (на 2,4 процента), амоксициллин (на 2,1 процента), настойку пустырника (на 1,9 процента).

В Роспотребнадзоре объяснили отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива.

Фото: Минздрав России