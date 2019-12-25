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В Роспотребнадзоре объяснили отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива
Сегодня, 7:52
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lesjasap

В Роспотребнадзоре объяснили отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива

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Вирусолог объяснил, как можно доказать повторное инфицирование коронавирусом.

В Роспотребнадзоре объяснили отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива. Представитель центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев рассказал в интервью "Российской газете" о том, что подтвердить факт повторного инфицирования коронавирусом возможно. Доказательством станет выявленные  различия между  первым и вторым штаммами в вирусных геномах.

Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)

Михаил Лебедев, вирусолог

Эксперт напомнил, что основными показателями развития реинфекции являются состояние иммунной системы организма в период повторной встречи с возбудителем (наличие иммунодефицита), а также количество вируса, оказавшегося в организме. Факт инфицирования устанавливается при выявлении иммуноглобулинов G, которые говорят о выработке стойкого иммунного ответа к белкам вируса.

Минздрав планирует скорректировать целевые показатели смертности.

Фото: Pixabay.com

Теги: вирусолог, роспотребнадзор, штамм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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