На Украине оценили возможность закупки российской вакцины "Спутник V". Об этом в рамках правительственного часа в Верховной Раде депутатам сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Чиновник отметил, что говорить о закупках препарата пока что рано, так как сначала вакцина должна пройти третью стадию клинических испытаний.
Что касается российской вакцины, в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Я повторюсь, пока не пройдена третья стадия клинических испытаний, по моему мнению, не о чем разговаривать
Максим Степанов, глава Минздрава Украины
Чиновник напомнил, что прививать население можно только безопасными вакцинами, которые прошли все стадии клинических испытаний, включая третья. Она является самой масштабной и рекомендованной ВОЗ.
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Фото: Минздрав России
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