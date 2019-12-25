Максим Степанов напомнил о третьей фазе клинических испытаний препарата.

На Украине оценили возможность закупки российской вакцины "Спутник V". Об этом в рамках правительственного часа в Верховной Раде депутатам сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Чиновник отметил, что говорить о закупках препарата пока что рано, так как сначала вакцина должна пройти третью стадию клинических испытаний.

Что касается российской вакцины, в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Я повторюсь, пока не пройдена третья стадия клинических испытаний, по моему мнению, не о чем разговаривать Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Чиновник напомнил, что прививать население можно только безопасными вакцинами, которые прошли все стадии клинических испытаний, включая третья. Она является самой масштабной и рекомендованной ВОЗ.

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Фото: Минздрав России