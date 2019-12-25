Максим Степанов прокомментировал возможность введения тотального карантина по стране.

Минздрав Украины оценил возможность локдауна на новогодние праздники. Об этом сообщили местные журналисты из УНИАН со ссылкой на главу здравоохранения Максима Степанова. Специалист рассказал, что тотальный карантин по стране возможен, если начнется стремительный рост числа новых инфицированных.

Мы смотрим и говорим о том, что у нас такое может быть — жесткий карантин. И мы об этом говорим постоянно...Насчет отработки: мы же понимаем, что такой жесткий карантин нанесет удар по экономике независимо от того, когда его вводить Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Эксперт добавил, что инфекция не выбирает того, кого затронуть в первую очередь. Он добавил, что как и весной, карантин в случае ввода, будет касаться всех граждан.

Минздрав: пандемия COVID-19 может привести к избыточной смертности.

Фото: Pixabay.com