Минздрав: пандемия COVID-19 может привести к избыточной смертности

Олег Гриднев рассказал об угрозах пандемии коронавируса.

В Минздраве России считают, что пандемия может привести к избыточной смертности по стране Об этом во время заседания координационного совета уполномоченных по правам человека рассказал замглавы профильного ведомства по здравоохранению Олег Гриднев. Чиновник рассказал, что летальность от коронавируса по стране достигает показателя в 1,7%.

В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19 Олег Гриднев, замминистра Минздрава России

Чиновник уточнил, что на рост числа летальных случаев может повлиять сокращение обращений к врачам пациентов с хроническими заболеваниями, а также ухудшение психологического здоровья населения в периода пандемии.

Чиновник напомнил, что за время коронавирусной пандемии количество обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами и хронических больных резко сократилось. С марта 2020 года отмечается снижение посещаемости пациентов на 50% отделений неотложки, а на 30-50% - посещение врачей хроническими пациентами.

Стало известно, кто первым получит вакцину от коронавируса.

Видео: Youtube/Tatiana Moskalkova