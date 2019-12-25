Минздрав назвал медицину в Петербурге одной из лучших в РФ

Прежде всего, выделили квалификацию специалистов и правильно выстроенную маршрутизацию пациентов.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев назвал медицину в Петербурге одной из лучших в стране. Об этом он заявил на совещании, посвященном итогам работы системы здравоохранения в период активной фазы пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

По словам чиновника, поначалу в Петербурге наблюдались сложности в перестраивании системы оказания медицинской помощи. Однако со временем эти трудности успешно преодолели, и система здравоохранения в Северной столице поднялась на высокий уровень. Прежде всего, Гриднев отметил квалификацию специалистов и правильно выстроенную маршрутизацию пациентов.

Помимо прочего, Олег Гриднев вместе с вице-губернатором Петербурга Олегом Эргашевым посетили временный госпиталь в "Ленэкспо". Замминистра назвал уникальным опыт, когда в короткие сроки разворачиваются более тысячи коек.

Ранее мы писали, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться.

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