Мурашко: Россия осуждает стремление некоторых стран политизировать пандемию

Михаил Мурашко заявил, что Россия осуждает стремление некоторых стран политизировать пандемию. Об этом глава российского Минздрава сообщил коллегам на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам борьбы с распространением COVID-19.
Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Чиновник уточнил, что из-за отсутствия международной солидарности отодвигается время запуска эффективных решений, а также увеличивается стоимость спасительных мер в неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Министр напомнил, что Москва активно принимает участие в международных усилиях по борьбе с инфекцией на всех уровнях. РФ оказывает помощь пострадавшим странам на двустороннем уровне, а также в многосторонних форматах.
Мурашко заявил, что вакцину "Спутник V" получили уже более 100 тысяч человек из групп риска.
Фото: Минздрав России
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