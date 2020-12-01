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Мурашко заявил о дефиците некоторых лекарств для больных COVID-19

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Обсуждается возможность закупки препаратом за рубежом.

Михаил Мурашко заявил о дефиците некоторых лекарств для больных COVID-19. Об этом глава Минздрава рассказал на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ. Совещание проводилось при участии правительства.

Но по-прежнему в ряде регионов остается проблема по объему поставки "Фавипиравир". Увеличены объемы поставки противосвертывающих препаратов. Но по-прежнему мы видим, что дефицит для сети сохраняется

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник рассказал, что на данный момент Минздрав России отрабатывает вариант с возможными поставками медицинских препаратов из-за границы. Это решение обсуждается с Минпромторгом. Также чиновник добавил, что удалось увеличить объемы поставок противокоронавирусных препаратов в ряд регионов страны.

Видео: Правительство России

Теги: дефицит, минздрав, михаил мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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