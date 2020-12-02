Мурашко заявил, что вакцину "Спутник V" получили уже более 100 тысяч человек из групп риска

Вакцину представили во время специальной сессии Генассамблеи ООН.

Во время специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной вопросам борьбы с пандемией, глава Минздрава Михаил Мурашко представил вакцину "Спутник V".

Мурашко заявил, что уже более 100 тысяч человек, входящих в группу риска, привиты вакциной против коронавируса "Спутник V".

Мы начали вакцинировать население пока проводятся клинические испытания. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

На данный момент пострегистрационные исследования проводятся в РФ, Белоруссии, ОАЭ, Индии, Венесуэле. Также возможны проведения испытаний на территории Бразилии. Специалисты уже делают выводы о высокой эффективности вакцины.

По словам Мурашко Россия планирует увеличить производство вакцины от COVID-19 во всем мире.

РФПИ подал заявки на одобрение вакцины "Спутник V" регуляторам 40 стран.

Видео: YouTube/ CGTN