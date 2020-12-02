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Мурашко заявил, что вакцину "Спутник V" получили уже более 100 тысяч человек из групп риска

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Вакцину представили во время специальной сессии Генассамблеи ООН.

Во время специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной вопросам борьбы с пандемией, глава Минздрава Михаил Мурашко представил вакцину "Спутник V".

Мурашко заявил, что уже более 100 тысяч человек, входящих в группу риска, привиты вакциной против коронавируса "Спутник V".

Мы начали вакцинировать население пока проводятся клинические испытания.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

На данный момент пострегистрационные исследования проводятся в РФ, Белоруссии, ОАЭ, Индии, Венесуэле. Также возможны проведения испытаний на территории Бразилии. Специалисты уже делают выводы о высокой эффективности вакцины.

По словам Мурашко Россия планирует увеличить производство вакцины от COVID-19 во всем мире.

РФПИ подал заявки на одобрение вакцины "Спутник V" регуляторам 40 стран.

Видео: YouTube/ CGTN

 

Теги: вакцина, михаил мурашко, спутник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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