Мурашко заявил, что вакцину "Спутник V" получили уже более 100 тысяч человек из групп риска

Во время специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной вопросам борьбы с пандемией, глава Минздрава Михаил Мурашко представил вакцину "Спутник V".
Мурашко заявил, что уже более 100 тысяч человек, входящих в группу риска, привиты вакциной против коронавируса "Спутник V".
Мы начали вакцинировать население пока проводятся клинические испытания.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
На данный момент пострегистрационные исследования проводятся в РФ, Белоруссии, ОАЭ, Индии, Венесуэле. Также возможны проведения испытаний на территории Бразилии. Специалисты уже делают выводы о высокой эффективности вакцины.
По словам Мурашко Россия планирует увеличить производство вакцины от COVID-19 во всем мире.
РФПИ подал заявки на одобрение вакцины "Спутник V" регуляторам 40 стран.
Видео: YouTube/ CGTN
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