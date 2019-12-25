Мурашко: в РФ не выполнен только один показатель нацпроекта "Здравоохранение"

Глава Минздрава раскрыл сведения по введению в работу детских больниц.

Показатель по введению в эксплуатацию детских больниц на территории страны стал единственным не выполненным в рамках реализации национального проекта "Здравоохранения" за период с 2019 по 2024 года. Соответствующее заявление сделал российский министр Михаил Мурашко, выступая на рабочей встрече с депутатами Коммунистической партии (КПРФ) в Государственной думе. Чиновник объяснил законодателям, что выполнению данного показателя власти уделяют повышенное внимание, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Все показатели по национальному проекту были выполнены, за исключением одного - должно было быть введено 26 детских больниц, введена была 21 новая детская больница - 5 больниц главами субъектов не завершены. По стройкомплексу финансовые средства предусмотрены. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В профильном ведомстве федерального правительства уточнили, что в рамках нового нацпроекта на трехлетний период предусмотрено выделение 76 миллиардов рублей. Эти денежные средства пойдут, в том числе, на переоснащение перинатальных центров. Дополнительно заявлена модернизация детских больниц и переоснащение скоропомощных отделений.

Мурашко оценил возможность продажи лекарств через "Почту России".

Фото: Правительство России