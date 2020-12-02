РФПИ подал заявки на одобрение вакцины "Спутник V" регуляторам 40 стран

Уже поступили заказы более чем на 1,2 миллиарда доз.

Более 40 стран, в которых живет примерно половина населения Земли, выразили заинтересованность в вакцине от COVID-19 "Спутник V" института Гамалеи. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев заявил, что уже поступили заказы более чем на 1,2 миллиарда доз. Глава РФПИ отметил, что уже налаживается сотрудничество с другими странами, планируется поделиться технологиями со всеми заинтересованными странами. Дмитриев считает, что в данном вопросе нужно на время забыть о политике.

"Спутник V" станет доступен для других стран в следующем году. Цена российской вакцины составит менее 10 долларов за одну дозу.

Казахстан построит завод по производству российской вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube/ CGTN