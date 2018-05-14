В Ржевском лесопарке открылись пятые "Чистые игры"

Участники за баллы помогают очищать Петербург от мусора.

В Ржевском лесопарке проходят командные соревнования по очищению территории от мусора. Старт мероприятию дали чиновники Смольного, а также председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров. Спикер заметили, что турнир может стать не только полезным, но и веселым событием для участников, так как не лишен спортивной составляющей.

Хочу отметить, что здесь очень много молодежи. Эти игры, как и "Кросс нации", который также проходит сегодня, – это то, что создает здоровье молодому поколению заметил депутат парламента

В рамках турнира петербуржцам предложили решать экологические загадки, а также искать определенные предметы. За это конкурсанты получают баллы. За всермя существования игр петербуржцы в общей сложности собрали около 140 тонн отходов.

Напомним, что "Чистые игры" проходят в городе уже пять лет подряд. Во всероссийском конкурсе участвуют команды из 60 регионов страны, а также зарубежные гости из Индии, Вьетнама, Украины, Японии, Нигерии, Китая и Казахстана. В акции зарегистрировано 50 тысяч человек из 275 городов мира.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге открылась панорама "Дорога через войну".

Фото: Piter.tv

