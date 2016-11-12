В Петербурге открылась панорама "Дорога через войну"

Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.

В Петербурге открылась трехмерная панорама в рамках проекта "Память говорит. Дорога через войну". Экспозиция посвящена подвигу советского народа во время ВОВ и блокады Ленинграда. Увидеть композицию можно на территории пространства" Севкабель Порт". Работа создана творческим объединением "Невский баталист".

Организаторы рассказали, что панорама заняла восемь залов. Ее протяженность составляет 2 тысячи квадратных метров. Проект воссоздает для современных жителей города и боевую обстановку и то, как люди жили в тылу. В частности, среди воссозданного есть белорусская деревня 1941 года, Лужский рубеж, тульский завод, битва за Сталинград, освобождение Европы и взятие рейхстага в 1945 году. Разработаны макеты самолетов того времени, танков и артиллерийского оружия. Вся техника будет представлена в натуральную величину.

В каждом эпизоде есть свой сюжет и герои. Авторы создавали образы по архивным документам и воспоминаниям участников событий.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Дворцовой площади проходит "Кросс наций".

Фото: Piter.tv

