С вершины "Лахта Центра" показали самый длинный день 2022 года за минуту

Ролик снимали в период с 21 по 22 июня.

Камера "Лахта Центра" запечатлела день летнего солнцестояния в Петербурге, сжав видеоролик до минуты. Полученная работа опубликована в соцсетях.

Отметим, что в период с 21 на 22 июня 2022 гола зафиксированы самый длинный день и самая короткая ночь года. Судя по ролику, в светлое время суток было довольно облачно, а ближе к вечеру небо окрасил яркий закат.

В конце видео можно заметить несколько мгновений ночи, которая осветила Северную столицу тысячью огней.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 23 июня потеплеет до +25 градусов.

Видео: ВКонтакте / Лахта Центр