В Петербурге 23 июня потеплеет до +25 градусов

При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей.

В четверг Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, начавшееся постепенное повышение температуры продолжится. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух 23 июня в Петербурге прогреется до +23..+25 градусов, по Ленобласти до +21..+26. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу солнечно, сухо и еще на градус-другой теплее.

Фото: Piter.tv