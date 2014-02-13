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В Петербурге 23 июня потеплеет до +25 градусов
Сегодня, 8:02
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В Петербурге 23 июня потеплеет до +25 градусов

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При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей.

В четверг Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей,  начавшееся постепенное повышение температуры продолжится. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух 23 июня в Петербурге прогреется до +23..+25 градусов, по Ленобласти до +21..+26. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу солнечно, сухо и еще на градус-другой теплее.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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