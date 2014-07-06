Волонтеры помогли создать трехмерную панораму на "Ленфильме"

Волонтеры работают вместе с бутафорам, художникам и реквизиторам.

На протяжении 4 месяцев сотрудники команды "Невский баталист" и волонтеры создают трехмерную панораму "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Волонтеры работают вместе с бутафорам, художникам и реквизиторам. Так, за это время они красили листья, создавали рельефы гор и эскизы живописного фона, а также научились имитировать рисунок "под мрамор" и многое другое.

По словам пресс-секретаря "Невского баталиста" Маргариты Поповой, в качестве волонтеров трудятся и школьники, и отдельные добровольцы, заинтересованные в работе с командой и просто неравнодушные к творчеству и истории.

Добавим, что "Пропавшие в кинохронике" проект, который посвящен различным эпизодам Великой Отечественной войны, в частности, работе фронтовых фотокорреспондентов и кинематографистов.

Ранее на "Ленфильме" откроется выставка к 70-летию Александра Сокурова.

Фото: pexels