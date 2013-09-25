На "Ленфильме" откроется выставка к 70-летию Александра Сокурова

Выставку откроет показ восстановленного фильма "Молох".

На киностудии "Ленфильм" откроется выставка-размышление "Одинокий голос человека", посвященная творчеству режиссера Александра Сокурова. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Эта выставка — своеобразная пространственная режиссерская биография. Она начинается в фойе киностудии и охватывает лестницу и помещения культурно-выставочного центра. В экспозиции будут представлены уникальные артефакты, оригинальные афиши и архивные документы. рассказал Пиотровский.

Выставка приурочена к 70-летию Александра Сокурова. Режиссер отметил свой юбилей 14 июня. Он снял такие работы как "Одинокий голос человека", "Мать и сын", "Русский ковчег", "Фауст", "Молох". Последнюю картину покажут в рамках выставки.

В октябре этого года Сокуров получил Царскосельскую художественную премию.