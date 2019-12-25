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В Пушкине Александру Сокурову вручили Царскосельскую художественную премию
Сегодня, 13:57
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В Пушкине Александру Сокурову вручили Царскосельскую художественную премию

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Кроме того, награду получили Андрей Арьев, Елена Скульская, Александр Генис и другие.

Накануне, 16 октября, в музее-лицее А. С. Пушкина провели церемонию вручения 29-й Царскосельской художественной премии. Лауреатами стал Александр Сокуров. Режиссер получил статуэтку императрицы Екатерины Великой. Представители жюри отметили Сокурова за "неповторимый режиссерский почерк и вклад в гуманитарные традиции мировой культуры".

Награды получили и художник Лев Прыгунов, актер Игорь Скляр, предприниматель Сергей Гутцайт, бард Галина Хомчик и авторы книги "Три города Сергея Довлатова" Едена Скульская, Андрей Арьев и Аександр Генис.

Напомним, что Царскосельскую художественную премию в разные годы получили Валентин Гафт, Дмитрий Лихачев и Сергей Курехина. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге откроют шесть лабораторий для молодых исследователей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: александр сокуров, искусство, лауреаты премий, литература, царскосельская художественная премия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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edilores
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