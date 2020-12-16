В Петербурге откроют шесть лабораторий для молодых исследователей

Управлять ими будут ученые в возрасте до 39 лет.

Петербургские вузы получат средства на создание лабораторий в связи с победой в конкурсе от Минобрнауки. Вознаграждение получат ЛЭТИ, ИТМО, Политех и Институт проблем машиноведения. На реализацию проектов выделили 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ЛЭТИ и ИТМО появятся кабинеты "Мобильные интеллектуальные системы", "Лаборатория фундаментальных основ построения интеллектуальных систем, "Лаборатория композитного искусственного интеллекта" и "Лаборатория интеллектуальных технологий в инфохимии". Политех запустит проект "Цифровое моделирование индустриальных систем". А Институт проблем машиноведения откроет класс "Адаптивное и интеллектуальное управление сетевыми и распределенными системами".

Предполагается, что управлять лабораториями будут молодые ученые.

Ранее на Piter.tv сообщили, что три петербургских университета попали в топ лучших бизнес-вузов мира.

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