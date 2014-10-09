Три петербургских университета попали в топ лучших бизнес-вузов мира

В рейтинге оказались СПбГУ, Политехнический университет и Университет ИТМО.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО и Санкт-Петербургский государственный университет вошли в мировой топ лучших учебных заведений в области бизнеса и экономики. Рейтинг опубликовал британский журнал Times Higher Education.

Политехнический университет расположился на 201 месте в рейтинге "Бизнес и экономика", Университет ИТМО занял 251 место и Санкт-Петербургский государственный университет занял 401 место.

Также в рейтинг попали несколько российский вузов: университет ВШЭ, Уральский федеральный университет, Казанский федеральный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Всемирный рейтинг университетов 2022 года состоит из четырех предметов: право, социальные науки, бизнес и экономика, а также образование.

Ранее мы писали, что три петербургских университета попали в топ лучших вузов планеты.

Фото: pexels.com