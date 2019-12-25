В десятый раз подряд рейтинг возглавил Массачусетский технологический институт в США.

Три петербургских университета попали в топ лучших вузов планеты. Об этом свидетельствуют данные исследования QS World University Rankings 2022 компании Quacquarelli Symonds.

СПбГУ оказался в этом списке на 242-м месте, Университет ИТМО занял 365-ю строчку, а СПбПУ Петра Великого – 393-ю.

Всего в рейтинг вошли 48 российских вузов. Выше всех оказался МГУ имени М. В. Ломоносова, занявший 78-е место.

В общем списке Россия заняла четвертое место, уступив лишь Китаю (58), Великобритании (90) и США (177).

В десятый раз подряд рейтинг возглавил Массачусетский технологический институт в США. За ним следуют британские Оксфордский и Кембриджский университеты. В топе-5 Стэнфорд и Гарвард.

Рейтинг основывается на шести критериях: академическая репутация вуза, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости, репутация среди работодателей, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Ранее мы писали, что Артем Дзюба попал в топ-100 игроков, за которыми стоит следить на Евро-2020.

Фото: pixabay.com