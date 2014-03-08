Артем Дзюба попал в топ-100 игроков, за которыми стоит следить на Евро-2020

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба попал в топ-100 игроков, за которыми советуют следить на чемпионате Европы по футболу. Соответствующий рейтинг составило издание Goal.com.
В этом списке капитан российской сборной занял 96-е место.
Соперники, старающиеся "накрыть" его, должны чувствовать, что он обладает силой быка.
Написало издание о Дзюбе
Пока портал опубликовал лишь список мест с 100 по 81. Среди попавших в рейтинг также оказался итальянец Джорджо Кьеллини (93), хорват Иван Перишич (88), англичанин Харри Магуайр (82) и др.
Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Россияне в групповом этапе сыграют с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
Ранее мы писали, что метро Петербурга будет работать всю ночь после матча России и Бельгии.
Фото: Instagram / artem.dzyuba
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все