Артем Дзюба попал в топ-100 игроков, за которыми стоит следить на Евро-2020

Капитан российской сборной занял в этом списке 96-е место.

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба попал в топ-100 игроков, за которыми советуют следить на чемпионате Европы по футболу. Соответствующий рейтинг составило издание Goal.com.

В этом списке капитан российской сборной занял 96-е место.

Соперники, старающиеся "накрыть" его, должны чувствовать, что он обладает силой быка. Написало издание о Дзюбе

Пока портал опубликовал лишь список мест с 100 по 81. Среди попавших в рейтинг также оказался итальянец Джорджо Кьеллини (93), хорват Иван Перишич (88), англичанин Харри Магуайр (82) и др.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Россияне в групповом этапе сыграют с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Ранее мы писали, что метро Петербурга будет работать всю ночь после матча России и Бельгии.

Фото: Instagram / artem.dzyuba