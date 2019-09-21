На Дворцовой площади проходит "Кросс наций"

Спортсмены покинули устроили массовый забег по центру Петербурга.

Петербуржцы собрались на Дворцовой площади, чтобы поучаствовать в забеге "Кросс Нации". Он состоится в рамках празднования всероссийского дня бега. В 12 часов дня спортсмены и любители здорового образа жизни стартовали от центральной площади города. Плохая погода не заставила людей отказаться от уличного мероприятия.

Ради проведения мероприятия администрации Петербурга пришлось ввести ограничения для транспорта. Теперь жители города могут беспрепятственно бежать по улицам и дорогам, не боясь, что их собьет автомобиль.

В мероприятии традиционно массово участвует молодежь. Бегунам выдают специальный идентификационный номер и жилет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ботаническом саду в выходные пройдет экофестиваль "НеобыЧАЙный сад".

Фото и видео: Piter.tv