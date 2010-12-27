В Ботаническом саду в выходные пройдет экофестиваль "НеобыЧАЙный сад"

Два дня организаторы будут знакомить петербуржцев с традициями и правилами чайных церемоний.

В Ботаническом саду Петербурга на выходных состоится экологический фестиваль. Мероприятия получило название "НеобыЧАйный сад". В рамках программы организаторы расскажут желающим о Великом чайному пути.

Гостям покажут чайные растения Евразии, а также выставку китайской каллиграфии и живописи, чайной посуды. Посетить данное событие можно 21 и 22 сентября. Для особо активных жителей города будет создан специальный "чайный" квест и проведены полезные лекции. Не устанут и дети. Для них организованы образовательно-развлекательные мероприятия.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ботаническом саду намерены перерабатывать пищевые отходы.

Фото: Piter.tv

