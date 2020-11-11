Пользователям доступны новые функции сервиса.

В панорамах "Яндекс.Карт" появилась возможность строить пешеходные маршруты. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы компании. Также эти панорамы стали интерактивными для пользователя.

Еще в панорамах появились метки организаций - по ним сразу видно, что есть в зданиях. Все это пригодится тем, кто планирует маршруты заранее и хочет сориентироваться в незнакомом районе. пресс-служба компании

Известно, что уже сейчас нововведение доступно в десктопной версии онлайн-сервиса, а также при использовании этого сервиса в мобильных браузерах. Чтобы посмотреть пешеходный маршрут в фотографиях местности, пользователю необходимо нажать кнопку"Маршрут в панорамах". Там же станут отображаться метки компаний. Если навести на этот объект курсор, то можно будет прочитать карточку с данными фирм. Там же разработчики указали адрес, контакты организации и официальный сайт.

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Фото и видео: Яндекс. Карты