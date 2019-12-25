В Зелёный день СберБанк предлагает кредитную СберКарту с процентной ставкой 9,8%

Акция распространяется на клиентов, оформивших кредитку с 11 по 14 ноября включительно.

В рамках Зеленого дня Сбер запускает акцию для клиентов, оформивших кредитную СберКарту с 11 по 14 ноября включительно. Процентная ставка по ней составит 9,8% на 190 дней. Пониженная ставка будет действовать с даты активации карты до 12 мая 2022 года.

В отличие от большинства других кредиток, процентная ставка по СберКарте единая и для покупок, и для снятия наличных. Она гарантирована абсолютно для всех клиентов, которым одобрена ставка. Клиенты СберКарты могут получить сразу несколько уникальных преимуществ.

Так, на покупки действует максимальный беспроцентный период – до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть еще три месяца, чтобы вернуть деньги без процентов.

Пользоваться СберКартой можно абсолютно бесплатно – никаких комиссий за оформление и обслуживание. Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.

Фото: пресс-служба Сбера