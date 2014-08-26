Власти Ленобласти отреагировали на шутку о платном купании в водоемах региона

Администрация Ленобласти всерьез опровергла несерьезный материал о введении платного купания и пригрозила ответственностью.

Пресс-служба администрации Ленобласти прокомментировала заметку о подписании Александром Дрозденко указа о введении платного купания в водоемах региона. Официальный ответ опрверг информацию, "приведённую на ряде ресурсов", и напомнил об ответственности, которую может повлечь её распространение.

Фактически, признанная недостоверной информация была размещена лишь на одном ресурсе - портале ИА "Панорама", ресурсе, намеренно публикующем абсурдные вымышленные новости с 2017 года. Таким образом создатели с иронией привлекают внимание к значимым вопросам и проблемам актуальной политической и общественной жизни. Впрочем, опубликованные "Панорамой" материалы не единожды перепечатывали новостные агентства, принимая их за истину - что приводило к скандалам.

На главной странице под названием ресурса значится подпись "сатирическое издание". Среди последних главных новостей "Панорамы": "Каждый вакцинировавшийся москвич получит по электросамокату, сообщил Собянин", "Никита Михалков лишится "Оскара" за гомофобные высказывания" и так далее.

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