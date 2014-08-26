  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Ленобласти отреагировали на шутку о платном купании в водоемах региона
Сегодня, 14:15
112
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Власти Ленобласти отреагировали на шутку о платном купании в водоемах региона

0 0

Администрация Ленобласти всерьез опровергла несерьезный материал о введении платного купания и пригрозила ответственностью.

Пресс-служба администрации Ленобласти прокомментировала заметку о подписании Александром Дрозденко указа о введении платного купания в водоемах региона. Официальный ответ опрверг информацию, "приведённую на ряде ресурсов", и напомнил об ответственности, которую может повлечь её распространение. 

Фактически, признанная недостоверной информация была размещена лишь на одном ресурсе - портале ИА "Панорама", ресурсе, намеренно публикующем абсурдные вымышленные новости с 2017 года. Таким образом создатели с иронией привлекают внимание к значимым вопросам и проблемам актуальной политической и общественной жизни. Впрочем, опубликованные "Панорамой" материалы не единожды перепечатывали новостные агентства, принимая их за истину - что приводило к скандалам. 

На главной странице под названием ресурса значится подпись "сатирическое издание". Среди последних главных новостей "Панорамы": "Каждый вакцинировавшийся москвич получит по электросамокату, сообщил Собянин", "Никита Михалков лишится "Оскара" за гомофобные высказывания" и так далее. 

Фото: Pixabay

Теги: дрозденко, ленобласть, панорама, платное купание, сатира
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии