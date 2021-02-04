Новый фильм Ренаты Литвиновой впервые показали в Москве

Мировая премьера картины состоится на Роттердамском кинофестивале.

В Москве состоялась премьера нового фильма Ренаты Литвиновой под названием "Северный ветер". Актриса вышла представлять свою новую работу вместе со своей съемочной группой. Накануне пресс-показы новой работы Литвиновой состоялись в столице и Санкт-Петербурге. Предыдущий полнометражный фильм актрисы под названием "Последняя сказка Риты" увидел свет в 2012 году.

Фильм "Северный ветер" основан на одноименной пьесе, написанной Ренатой Литвиновой. Постановка идет на сцене МХТ имени Чехова с 2017 года. По словам актрисы, картина не будет повторением спектакля. Кроме Ренаты Литвиновой в картине снялись Софья Эрнст, Антон Шагин, Максим Суханов, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская и др. Российская премьера запланирована на 6 февраля 2021 года.

Перед этим картину покажут в программе кинофестиваля в Роттердаме. Мировая премьера "Северного ветра" состоится в программе Big Screen Competition.

Саундтрек к картине выпустила певица Земфира: клип на ее новую песню "Злой человек" – это долгая сцена из фильма, снятая одним кадром. Перед зрителями появляется Рената Литвинова, которая едет в ретро-автомобиле через метель и курит сигарету.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU