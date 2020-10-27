В римском Колизее установили лифт. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на итальянские СМИ.
Церемония запуска лифта состоялась во вторник, 30 мая. Его представили министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано и директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо. Стеклянная кабина лифта поможет туристам избежать необходимости преодолевать 100 крутых ступеней конструкции, а также позволит им насладиться панорамным видом на амфитеатр.
Сообщается, что на церемонии запуска лифта также присутствовал актер Рассел Кроу, сыгравший главную роль в фильме "Гладиатор", действия которого также проходили в Колизее.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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