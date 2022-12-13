В Италии конфисковали почти три тонны кокаина, направлявшиеся в Армению

Запрещенный груз шел из Эквадора через территорию грузинского порта в Батуми.

Итальянская финансовая гвардия выявила рекордную партию кокаина (2 734 килограмма запрещенного вещества), которая направлялась на территорию Армению из Гуаякиля в Эквадоре. Нелегальный груз был перехвачен правоохранительными органами в морском порту местного города Джойя-Тауро, находящегося в южной области Калабрии. Полиция установила, что наркотики находились в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов. Для транспортировки и дальнейшей ликвидации наркотиков задействовано свыше 30 сотрудников фингвардии.

Кокаин был обнаружен… с помощью сложных сканеров вместе с собакой Джоэлом. Изъятое наркотическое вещество, которое оказалось чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии, принесло бы наркоторговцам доход в размере более 800 миллионов евро. сообщение надзорного ведомства

Напомним, что в общей сложности в порту Джойя-Тауро с января 2021 года спецсслужбами были перехвачены и изъяты около 37 тонн кокаина.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости