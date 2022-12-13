В аэропорту "Домодедово" задержали мужчину, который пытался вывезти за границу 24 кг золота

Мужчина арестован по подозрению в контрабанде.

Сотрудники пограничной службы в подмосковном аэропорту "Домодедово" не допустили незаконный вывоз из России двух слитков золота с общим весом почти 25 килограммов. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве добавили, что у одного из выезжающих из страны пассажира силовики выявили в личных вещах драгоценный металл. Оценочная стоимость слитков составляет более 126 миллионов рублей. По факту осуществления контрабанды в особо крупном размере мужчина арестован. Он помещен под стражу по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, обнаружены сокрытые в личных вещах два золотых слитка общим весом свыше 24 кг. Их оценочная стоимость превышает 126 млн рублей. ЦОС ФСБ России

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Фото и видео: ЦОС ФСБ