В результате торнадо в штате Арканзас погибли два человека

Под завалами находится несколько десятков человек.

В американском штате Арканзас в результате торнадо погибли два человека. Об этом рассказали представители местного телеканала Fox News. На данный момент известно о том, что под завалами конструкций могут находиться еще около 20 человек. Трагедия зафиксирована на территории дома престарелых, расположенного в городе Монетт. Частично здание обвалилось.

Специалисты с телеканала NBC подчеркнули, что пять человек пострадали, но они смогли самостоятельно выбраться из полуразрушенного здания. Сведений от медицинской службы о состоянии их здоровья пока что не приводится. на месте инцидента работают экстренные ведомства. Они усилены группами, прибывшими из соседнего населенного пункта. Известно, что сильные порывы ветра снести крышу дома, а также обрушили крыло здания.

Fox News: торнадо обрушился на склад Amazon в Иллинойсе.

Фото и видео: Fox News

