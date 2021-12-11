Fox News: торнадо обрушился на склад Amazon в Иллинойсе

Под завалами остается до сотни человек.

Американский телеканал Fox News сообщил о том, что торнадо обрушился на склад компании Amazon. Инцидент зафиксирован на территории города Эдвардсвилл, расположенного в штате Иллинойс. Ранее местные власти объявили жителям региона об угрозе сильного ветра. На данный момент десятки человек оказались под завалами из-за частичного падения конструкций помещения. Специалисты утверждают, что помощь может понадобиться от 50 до 100 человек. В настоящее время к работам привлечены спасательные службы, медики и правоохранительные органы.

На данный момент информации о пострадавших нет. Известно, что торнадо также может пронестись по ряду американских округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.

Петербуржец спас из огня двух мужчин и вернулся за оставшимися.

Фото и видео: Fox News

