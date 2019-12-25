Пострадавшими стали более 300 человек.

В результате торнадо в Чехии погиб человек. Об этом рассказали журналисты с местного Чешского телевидения. Журналисты сослались на информацию, предоставленную Минздравом страны и правоохранительными органами. Известно, что трагедия произошла на юго-востоке государства. Стихия разрушила семь сел и город Годонин. Эти населенные пункты находятся на границе со Словакией и Австрией.

Шторм в Южной Моравии унес по крайней мере одну жизнь. Ян Тесаржик, директор больницы в Годонине

Пострадавшими к настоящему моменту считаются порядка 300 человек. В этом перечне есть несовершеннолетние. некоторые люди все еще остаются под завалами в разрушенных зданиях. На месте происшествия работают бригады спасателей, медиков, полицейских и пожарных. К операциям подключились иностранные специалисты из ближайших стран. В районе объявлен режим ЧС.

В Чехии свыше 150 человек пострадали из-за торнадо.

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