В Чехии свыше 150 человек пострадали из-за торнадо

Информация о возможных жертвах уточняется.

В Чехии более 150 человек пострадали из-за торнадо. У них диагностированы ранения различной степени тяжести. Об этом журналистам рассказала сотрудница местной службы скорой помощи Гедвика Кропачкова. По данным медика, стихийное бедствие обрушилось на юго-восточную территорию страны. Инцидент зафиксирован на приграничном участке с Австрией и Словакией. Пострадали четыре села и город. По версии представителя ведомства, могут быть погибшие, однако и число пока что неясно.

Судя по всему, есть жертвы, поскольку многие люди завалены в своих домах. Нам на помощь приходят медики и пожарные из Австрии и Словакии, а также чешские военнослужащие. Гедвика Кропачкова, представитель службы скорой помощи Чехии

Известно, что в районах Бржецлав и Годонин объявлен режим чрезвычайной ситуации. В деревнях повреждены сотни зданий. Разрушены значительные части населенных пунктов в Лужице, Грушках, Моравска Нова Вес, Микулчице.

При обрушении дома в Майами погибли три человека.

Видео: YouTube / Disaster Compilations