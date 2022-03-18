Еще двое человек считаются пострадавшими.

В результате стрельбы в штате Флорида погибли два человека. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала ABC. В СМИ сослались на информацию, предоставленную правоохранительными органами. Кроме двух жертв также есть двое пострадавших. Известно, что трагедия развернулась в общественном транспорте.

В полиции уточнили, что один человек погиб на месте событий, второй - скончался от полученных ранений в госпитале. Все пострадавшие находятся в больнице. В настоящее время представители закона смогли задержать подозреваемого. В СМИ уточнили, что звуки стрельбы услышал водитель автобуса, после чего мужчина решил направить транспорт в полицейский участок. Этим действием он спровоцировал ДТП, в результате которого еще три человека получили незначительные травмы.

Минобороны: ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов".

Фото и видео: CBS Miami