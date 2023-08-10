В результате пожаров на Гавайях погибли не менее шести человек

Число погибших и пострадавших может увеличиться.

По меньшей мере шесть человек стали жертвами лесных пожаров, которые в настоящее время зафиксированы на территории американского штата Гавайи. Соответствующее заявление сделали представители местного телеканала CNN. Журналисты сослались на выступление мэра округа Мауи Ричарда Биссена — младшего. Чиновник объяснил, что как минимум еще шестеро граждан считаются пострадавшими. В настоящее время экстренные службы продолжают заниматься поисково-спасастельнысми мероприятиями. Эксперты не исключают, что количество жертв может увеличиться.

В Ленобласти началась вакцинация диких животных против бешенства.

Фото и видео: Telegram / ТАСС (Clint Hansen)